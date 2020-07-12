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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:55:51 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Özgür Ertem

Altay: Cihan Topaloğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Tavares (Dk. 77 Kappel), Kerim Avcı (Dk. 90 Adamu), Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu), Paixao, Tatos, Putsila (Dk. 90+4 Cenk Özkacar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Aykut Demir), Mücahit Albayrak, Emrah Başsan (Dk. 60 Muhammed), İbrahim Akdağ, Scuk, Sissoko (Dk. 81 Pote), Obertan, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu)

Gol: Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Tavares, Dk. 87 Abdülhamit Yıldız (Altay), Dk. 86 Osman Çelik, Dk. 87 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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