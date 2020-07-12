Futbol: TFF 1. Lig
Altay: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Özgür Ertem
Altay: Cihan Topaloğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Tavares (Dk. 77 Kappel), Kerim Avcı (Dk. 90 Adamu), Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu), Paixao, Tatos, Putsila (Dk. 90+4 Cenk Özkacar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Aykut Demir), Mücahit Albayrak, Emrah Başsan (Dk. 60 Muhammed), İbrahim Akdağ, Scuk, Sissoko (Dk. 81 Pote), Obertan, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu)
Gol: Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Tavares, Dk. 87 Abdülhamit Yıldız (Altay), Dk. 86 Osman Çelik, Dk. 87 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.