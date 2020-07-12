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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2 - Hatayspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:51:31 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu), Mbilla (Dk. 64 Eze), Roni (Dk. 71 Eren Keleş)

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman (Dk. 74 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Ouali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Selim Ilgaz (Dk. 46 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 71 Rahman Buğra Çağıran), Rayane

Goller: Dk. 59 Roni (Adanaspor), Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Umut Sözen, Dk. 85 Eze (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko (Adanaspor), Dk. 90+9 Barbosa (Hatayspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

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