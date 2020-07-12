Futbol: TFF 1. Lig
Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Adana Demirspor: 3
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Glumac, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Mücahit Can Akçay), Muhammed Gönülaçar, Bahadır Taşdelen (Dk. 89 Tarık Tekdal), Akabueze, Hasic, Gökhan Süzen, Gimbert (Dk. 46 Gomis)
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tarık Çamdal, Mitrovic, Semih Güler, Mehmet Uslu, Sinan Kurt, Erkan Zengin, Aosman (Dk. 69 Tevfik Altındağ), Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kone), Dibba (Dk. 55 Berk Yıldız)
Goller: Dk. 9 ve 29 (Penaltılardan) Erkan Zengin, Dk. 54 Dibba (Adana Demirspor), Dk. 58 Gökhan Süzen (Penaltıdan), Dk. 66 Hasic (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Hasic (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 57 Kurtuluş Yurt, Dk. 82 Tevfik Altındağ (Adana Demirspor)
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 33. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.
Cesar Grup Ümraniyespor, 21. dakikada Gimbert ile bir penaltı atışından yararlanamadı.