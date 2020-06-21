Futbol: TFF 1. Lig
Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu), Akabueze, Nouri, Gimbert (Dk. 72 Mücahit Can Akçay)
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 89 Erdal Öztürk), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir (Dk. 59 Alparslan Erdem), Zeki Yıldırım, Attamah, Sabo, Jorquera, Ndao (Dk. 82 Emeghara), Sobiech
Goller: Dk. 39 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Hasic (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 11 Serkan Göksu, Dk. 33 Glumac, Dk. 37 Yunus Emre Gedik, Dk. 51 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 87 Attamah, Dk. 88 Sobiech (Fatih Karagümrük)
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 29. hafta maçında Cesar Grup Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.