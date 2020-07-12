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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Keçiörengücü: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:00:52 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 77 Mendy), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Madinda), Devrim Taşkaya (Dk. 46 Dialiba), Kone (Dk. 90+2 Abdulkadir Kuzey)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Ndao, Zeki Yıldırım (Dk. 56 Erdal Öztürk), Sabo (Dk. 77 Muhammed Egemen Pehlivan), Darri (Dk. 76 Engin Bekdemir), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

Goller: Dk. 29 ve Dk. 37 Cem Ekinci, Dk. 90+3 Dialiba (Keçiörengücü)

Kırmız kart: Dk. 70 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 13 Uğur Utlu (Keçiörengücü), Dk. 64 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

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