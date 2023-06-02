Futbol tarihine geçecek olay: Takımdan gitsin diye servet ödenecek

Manchester United'a transfer olduğu günden beri eleştirilerin 1 numaralı hedefi olmayı kimseye kaptırmayan Maguire, kulüpte istenmeyen adam pozisyonunda bulunuyor.

Tarihler 2019 yılını gösterdiğinde Leicester City'den 87 milyon Euro gibi rekor bir transfer ücretiyle Manchester United'a transfer olan Maguire, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Manchester Unted; Raphael Varane, Lisandro Martinez ve Victor Lindelof gibi stoperlere sahipken Maguire ile yolların ayrılması planlarını yapıyor. İngiliz stoper, Manchester United'dan haftada yaklaşık 200 bin Euro gibi astronomik bir maaş kazanıyor.

İngiltere Milli Takımı'nın hocası Gareth Southgate tarafından da uyarılmıştı. İngiliz hoca, Maguire'ın milli takım için önemli olduğunu söylerken milli takımda oynaması için istikrarlı bir şekilde United'da forma giymesi gerektiğinin altını çizmişti.

Daily Mail'e göre, Leicester City'nin eski defans oyuncusuna Manchester United, takımdan ayrılması için yaklaşık 12 milyon Euro gibi bir bedel önerecek. Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan İngiliz stoperin derhal takımdan ayrılması için her yolu deneyecek.

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Manchester United, Cumartesi günü FA Cup finalinde Pep Guardiola'nın Manchester City'siyl karşı karşıya gelirken Maguire'ın oynama ihtimali şimdilik zor görünüyor.