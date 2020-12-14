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Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğine devam etti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:18:55 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de tamamlanan 12. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Zirvenin yakın takipçilerinden Galatasaray bay geçtiği haftayı 2. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 12. haftada puan alamadı.


- Sonuçlar:

Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 3-2

Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-2

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 4-3

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 0-1

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0


- Puan durumu


Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR128222271526
2.GALATASARAY117221971223
3.FENERBAHÇE127232216623
4.BEŞİKTAŞ116142119219
5.GÖZTEPE124621913618
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ114611714318
7.KASIMPAŞA125341615118
8.ATAKAŞ HATAYSPOR105321313018
9.FATİH KARAGÜMRÜK124532015517
10.YENİ MALATYASPOR114431413116
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR114341511415
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR124351818015
13.ÇAYKUR RİZESPOR114341618-215
14.TRABZONSPOR123541316-314
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR123541216-414
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR11254912-311
17.GENÇLERBİRLİĞİ11326917-811
18.HES KABLO KAYSERİSPOR11245612-610
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR122371121-109
20.YUKATEL DENİZLİSPOR111371021-116
21.MKE ANKARAGÜCÜ101271119-85


- Gelecek haftanın programı


Ligin 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

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