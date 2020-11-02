  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligin 7. haftası iki maçla tamamlandı - Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:30:10 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Atakaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.

Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.


- Sonuçlar

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1


- Puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımOGBMAYAVP
1FENERBAHÇE7520126617
2AYTEMİZ ALANYASPOR65101521316
3GALATASARAY741295413
4FATİH KARAGÜMRÜK7322148611
5ÇAYKUR RİZESPOR7322108211
6KASIMPAŞA732286211
7MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK731398110
8BEŞİKTAŞ631299010
9GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7151910-18
10DEMİR GRUP SİVASSPOR622267-18
11FRAPORT TAV ANTALYASPOR7223710-38
12ATAKAŞ HATAYSPOR522147-38
13YENİ MALATYASPOR7223610-48
14GÖZTEPE614110737
15BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6213811-37
16İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR61326516
17HES KABLO KAYSERİSPOR620449-56
18GENÇLERBİRLİĞİ612347-35
19TRABZONSPOR7124914-55
20YUKATEL DENİZLİSPOR6123510-55
21MKE ANKARAGÜCÜ501449-51


- 8. hafta

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündem

Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İn..
Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür
Sağlık

Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür

Asya kökenli Kawasaki hastalığının koronayla birlikte Türkiye'de artışa geçtiğini belirten Dr. Kenan Barut, “Yoğun bakımda yatan çocuklar v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay