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Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligde 2019-2020 sezonu tek maç dışında tamamlandı - Medipol Başakşehir'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Trabzonspor 2, Beşiktaş 3, Demir Grup Sivasspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 5. oldu - Galatasaray sezonu 6, Fenerbahçe ise 7. sırada tamamladı - MKE Ankaragücü'nün ardından Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ligde veda etti

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:53:08 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bir maç dışında tamamlandı.

Medipol Başakşehir'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde bugün oynanan maçlar sonucunda Trabzonspor sezonu 2, Beşiktaş 3, Demir Grup Sivasspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada bitirdi.

Süper Lig'de Galatasaray sezonu 6, Fenerbahçe ise 7. sırada kapattı.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

Ligde MKE Ankaragücü'nün ardından Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ligde veda etti.

Süper Lig'de sezon yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla sona erecek.


- Maçların sonuçları


Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1


- Puan durumu


Yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak ligde puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR33 20 9 4 63 31 32 69
2. TRABZONSPOR34 18 11 5 76 42 34 65
3. BEŞİKTAŞ34 19 5 10 59 40 19 62
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR34 17 9 8 55 38 17 60
5. AYTEMİZ ALANYASPOR34 16 9 9 61 37 24 57
6. GALATASARAY34 15 11 8 55 37 18 56
7. FENERBAHÇE34 15 8 11 58 46 12 53
8. GAZİANTEP FK34 11 13 10 49 50 -1 46
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR34 11 12 11 41 52 -11 45
10. GÖZTEPE34 11 9 14 44 49 -5 42
11. KASIMPAŞA33 11 7 15 50 56 -6 40
12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR34 8 12 14 36 52 -16 36
13. GENÇLERBİRLİĞİ34 9 9 16 39 56 -17 36
14. YUKATEL DENİZLİSPOR34 9 8 17 31 48 -17 35
15. ÇAYKUR RİZESPOR34 10 5 19 38 57 -19 35
16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR34 8 8 18 44 51 -7 32
17. MKE ANKARAGÜCÜ34 7 11 16 31 56 -25 32
18. HES KABLO KAYSERİSPOR34 8 8 18 40 72 -32 32

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