Futbol: Süper Lig'de görünüm
Ligde 31. hafta oynanan 3 müsabakayla tamamlandı - Yukatel Denizlispor'u mağlup eden lider Medipol Başakşehir, takipçisi Trabzonspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla farkı 4 puana çıkardı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 31. hafta yapılan 3 maçla sona erdi.
Ligde hafta Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlandı.
Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ın 3-2'lik skorlarla galip geldiği günde, Gaziantep FK de rakibini 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçlarla 53 puana ulaşan Beşiktaş ligde 4. sıraya çıkarak Galatasaray'ı geride bıraktı. Çaykur Rizespor düşme hattından çıkarken, Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor küme düşme hattına geriledi.
- Medipol Başakşehir farkı açtı
Zirve yarışında ise lider Medipol Başakşehir, sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 66'ya çıkardı.
İkinci Trabzonspor da Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, Medipol Başakşehir'in kazandığı haftayı 2-2 beraberlikle kapattı. Bu sonuçların ardından turuncu-lacivertlilerle bordo-mavililerin arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
Şampiyonluk yarışında geride kalan Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0, Galatasaray ise Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. İki takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.
- Gol krallığı yarışında zirve el değiştirdi
Süper Lig'de gol krallığı yarışında Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, zirveye oturdu.
Uzun süre krallık yarışını en önde götüren ve 21 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, bu hafta sessiz kaldı.
Norveçli futbolcunun takipçisi Aytemiz Alanyasporlu Cisse, Galatasaray ağlarını 2 kez havalandırarak gol sayısını 22'ye çıkardı ve yarışta öne geçti.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Göztepe-MKE Ankaragücü: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 4-1
Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: 3-2
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-2
- Puan durumu
Ligde 31. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|31
|19
|9
|3
|59
|27
|32
|66
|2.
|TRABZONSPOR
|31
|17
|11
|3
|70
|35
|35
|62
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|15
|9
|7
|50
|34
|16
|54
|4.
|BEŞİKTAŞ
|31
|16
|5
|10
|53
|40
|13
|53
|5.
|GALATASARAY
|31
|14
|10
|7
|50
|33
|17
|52
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|31
|14
|9
|8
|57
|34
|23
|51
|7.
|FENERBAHÇE
|31
|14
|8
|9
|54
|41
|13
|50
|8.
|GAZİANTEP FK
|31
|10
|11
|10
|45
|47
|-2
|41
|9.
|GÖZTEPE
|31
|10
|9
|12
|39
|42
|-3
|39
|10.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|31
|9
|11
|11
|37
|50
|-13
|38
|11.
|KASIMPAŞA
|31
|10
|6
|15
|46
|54
|-8
|36
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|8
|9
|14
|36
|50
|-14
|33
|13.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|31
|8
|8
|15
|44
|46
|-2
|32
|14.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|31
|8
|8
|15
|29
|45
|-16
|32
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|31
|9
|5
|17
|34
|52
|-18
|32
|16.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|31
|8
|7
|16
|38
|68
|-30
|31
|17.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|31
|6
|12
|13
|26
|43
|-17
|30
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|5
|11
|15
|29
|55
|-26
|26
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şu şekilde:
Yarın:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
12 Temmuz Pazar:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
13 Temmuz Pazartesi:
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)