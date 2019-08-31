Futbol: Süper Lig - Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 2



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan (Dk. 46 Ali Çamdalı), Ferhat Öztorun (Dk. 46 Miya), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Daci, Milosevic (Dk. 88 Mücahit Can Akçay), Bajic Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka (Dk. 76 Tarık Çamdal), Ufuk Akyol, Doğukan Sinik (Dk. 78 Paul Mukairu), Serdar Özkan, Charles, Aatif Chahechouhe (Dk. 67 Fredy), Gustavo Blanco Goller: Dk. 16 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 85 Paul Mukairu (Antalyaspor), Dk. 60 Bajic, Dk. 75 Miya (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Gustavo Blanco, Dk. 90 Boffin (Antalyaspor), Dk. 83 Jevtovic Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Konyaspor)

KONYA (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor-Antalyaspor karşılaşması, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 60. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Erdon Daci'nin ceza sahası içinde ortasında, topa yükselen Bajic, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1. 72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda kaleci Boffin, topu güçlükle uzaklaştırdı. 75. dakikada yeşil-beyazlılar öne geçti. Gelişen Konyaspor atağında Bajic'in pasında Ufuk Akyol'a çarpan topu ceza sahasında önünde bulan Miya, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 85. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Paul Mukairu, ceza sahası içinde düzgün vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-2. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.