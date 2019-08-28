Futbol: Süper Lig - Ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 30 Ağustos Cuma: 20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu 31 Ağustos Cumartesi: 19.15 Konyaspor-Antalyaspor: Ümit Öztürk 21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa 21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu 1 Eylül Pazar: 19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek 19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy 21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Fırat Aydınus

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