0553 313 94 23

Futbol: Süper Lig

- Ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:17
Futbol: Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor: Ümit Öztürk

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Fırat Aydınus

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:17
  1. 3. hafta
  2. Futbol
  3. Hakem
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arazi yüzünden tartıştığı yeğeninin başına kazıkla vurdu
    1. Arazi yüzünden tartıştığı yeğeninin..
    2. Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    3. Tatil için geldikleri villanın..
    4. Erzurum’da 7 ayda 94 şirket kuruldu
    5. Bilecik'te arının soktuğu kişi öldü
    6. YÖKAK’tan Rusya Kalite Ajansı ile iş..
    7. Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü:..
    8. Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı..
    9. ASAT ekipleri Kaş’ta çalışmalarını..
    10. Kıbrıs'a yüzerek gitmeyi deneyecekler
    11. Rusya’dan SU-35 ve SU-57 açıklaması
    12. Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı..
    13. Şenol Güneş’ten A Milli Kadın Futbol..
    14. 13 yaşında akrabalarından öğrendiği el..
    15. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat..
    16. Adalar’da ulaşım çalıştayında gerginlik
    17. Kırtasiye ürünleri alırken "CE"..
    18. Sivassporlu Mert Hakan iddialı konuştu
    19. Aile içi şiddet kuşaktan kuşağa geçiyor
    20. Abluka altındaki Gazze'de 3 polisin..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog