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Futbol: Süper Lig

- Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1

25 Ağustos 2019 Pazar 23:57
Futbol: Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor (Dk. 46 Adem Büyük), Feghouli (Dk. 90 Jimmy Durmaz), Babel, Diagne (Dk. 86 Selçuk İnan)

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun (Dk. 84 Ali Yaşar), Jonsson, Jevtovic (Dk. 80 Ali Çamdalı), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci (Dk. 56 Miya), Bajic

Goller: Dk. 60 Babel (Galatasaray), Dk. 90+6 Jonsson (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Daci, Dk. 50 Ali Turan, Dk. 77 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), Dk. 87 Adem Büyük (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 75 Seri (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor arasında yapılan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

49. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında savunmanın arkasına kaçan Feghouli'nin kale sahasının sağ çaprazından çıkarttığı topa altıpasın önünde Adem Büyük kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı üstüne gelen meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

53. dakikada Luyindama'nın şutunda savunmadan seken top Babel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

60. dakikada Galatasaray golü buldu. Nzonzi'nin kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahasına girdikten sonra çaprazda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunma oyuncusu Ali Turan'a da çarpan meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'yı da yanıltarak uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic, pasını Bajic'e verdi. Bu oyuncunun topu kontrol edip döndükten sonra ceza yayı üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

75. dakikada Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, kırmızı kart gördü. 73. dakikada maçın hakemi Mete Kalkavan, Konyasporlu futbolcu Jevtovic'e orta saha yayında faul yaptığı gerekçesiyle Seri'ye önce sarı kart gösterdi. Kalkavan, VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izledikten sonra bu kararını değiştirdi ve Fildişi Sahilli oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

82. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında Babel'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Ardından araya giren Ali Turan, topu uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Skubic'in ceza yayı içinde şutunda Donk'a çarpan top Jonsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.


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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 23:57
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