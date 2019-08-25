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Futbol: Süper Lig

- Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2

25 Ağustos 2019 Pazar 23:48
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Asım Yusuf Öz, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Diego, Ufuk Akyol, Charles, Serdar Özkan (Dk. 69 Fredy), Hakan Özmert (Dk. 46 Aatıf Chahechouhe), Amilton, Mukairu (Dk. 62 Gelson Dala)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 60 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90 Mustafa Yumlu), Barrow (Dk. 87 Sacko), Rodallega

Goller: Dk. 37 Bahadır Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 67 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Ufuk Akyol (Antalyaspor), Dk. 43 Zeki Yavru, Dk. 52 Barrow, Dk. 81 Aissati (Yukatel Denizlispor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi.

57. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Nazım Sangare, meşin yuvarlağı şık topuk pasıyla Mukairu'ya gönderdi. Mukairu'nun şutunda top, Yukatel Denizlispor savunmasından döndü.

67. dakikada Yukatel Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Mbamba'nın pas verdiği Barrow'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-2.

76. dakikada Aatıf Chahechouhe'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Stackhowiak topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

78. dakikada Tiago Lopes'in ceza sahasında meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada penaltıyı kullanan Antalyasporlu Chahechouhe'nun şutunda, kaleci Stackhowiak sağına giden topa yatıp müdahale etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada, Antalyaspor'un Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Gelson Dala, kırmızı-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Mukairu'nun yerine 62. dakikada oyuna dahil olan Angola uyruklu 23 yaşındaki Dala, Yukatel Denizlispor karşısında 28 dakika formasını terletti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 23:48
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