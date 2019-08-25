Futbol: Süper Lig Çaykur Rizespor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, Nill (Dk. 90 Barış Alıcı), Boldrin (Dk. 76 Abdullah Durak), El Kabir (Dk. 13 Oğulcan Çağlayan) Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 65 Kone), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Emre Kılınç, Yatabare Goller: Dk. 54 Samudio (Penaltıdan), Dk. 58 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 79 Fernando (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 52 Appindangoye, Dk. 65 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+2 Attamah (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçta Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. 51. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın göğsüne çarparak oyunalanına döndü. 54. dakikada Appindangoye'nin ceza alanında Abarhoun'u düşürmesi ile maçın hakemi Fırat Aydınus penaltıya hükmetti. Samudio düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 58. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Nill'in sağdan pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken top filelere gitti: 2-0. 79. dakikada Kone'nin soldan ceza sahasına ortasında, Fernando bekletmeden yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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