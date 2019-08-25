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Futbol: Süper Lig

- Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

25 Ağustos 2019 Pazar 20:16
Futbol: Süper Lig


Stat: Medical Park

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Gol: Dk. 44 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 19 Sosa (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Ekuban'ın pasında soldan kaleci Farnolle'yi geçerek son çizgiye inen Sörloth, topu gerideki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

27. dakikada Donald'ın pasında, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Fofana'nın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

40. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Farnolle, topu üsten kornere gönderdi.

44. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın soldan ortasında, arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 üstün kapattı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:16
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. Yeni Malatyaspor

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