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Futbol: Süper Lig

- Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

25 Ağustos 2019 Pazar 20:14
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, Nill, Boldrin, El Kabir (Dk.13 Oğulcan Çağlayan)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare


RİZE (AA) - Süper Lig'in 2. haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

11. dakikada Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. El Kabir'in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

28. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde Mert Hakan Yandaş'ın kontrol edip yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

37. dakikada Vetrih'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın, ceza sahası içerisinde göğsü ile topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Nill'in bekletmeden vuruşunda kaleci Samassa, yatarak topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

Bu arada, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un Brezilya'nın Coritiba takımından prensipte anlaşmaya vardığı Sasse maçı tribünden izledi. Sasse taraftara tanıtıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:14
  1. Çaykur Rizespor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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