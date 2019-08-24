Futbol: Süper Lig Alanyaspor: 4 - Kasımpaşa: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 71 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 77 Salih Uçan), Cisse (Dk. 86 Bammou) Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 63 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Thiam (Dk. 70 Mustafa Pektemek), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 İlhan Depe), Koita Goller: Dk. 29 Bakasetas, Dk. 54 Cisse, Dk. 59 Junior Fernandes, Dk. 88 Bammou (Alanyaspor), Dk. 33 Thiam (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 19 Welinton, Dk. 56 Nsakala, Dk. 61 Efecan Karaca, Dk. 66 Cisse (Alanyaspor), Dk. 30 Thiam, Dk. 45+5 Khalili, Dk. 78 Karim Hafez (Kasımpaşa)



ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. 54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, ceza sahası içine koşu yapan Nsakala'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun ortasında Cisse kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

59. dakikada Alanyaspor üçüncü golü buldu. Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın duvar pasında topla buluşan Junior Fernandes, farkı ikiye çıkardı. 3-1. 72. dakikada Alanyasporlu futbolcu Djalma Campos, son çizgiye inen Nsakala'ya pası gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden içeriye gönderdiği topu Kasımpaşa defansı araya girerek uzaklaştırdı. 88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Maça iki dakika önce giren Bammou, Siopis'in gönderdiği topu düzelterek ceza sahası sağ çaprazından kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün sağından filelerle buluştu: 4-1. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek ligde 2'de 2 yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.