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Futbol: Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2

24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:47
Futbol: Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Aziz Eraltay, Azubuike, Visca, Arda Turan (Dk. 66 Furkan Soyalp), Mossoro, Elia (Dk. 23 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 78 Gulbrandsen)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci (Dk. 90+1 Alper Potuk), Emre Belözoğlu, Deniz Türüç (Dk. 73 Zajc), Kruse, Rodrigues (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric

Goller: Dk. 32 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 77 Vedat Muric, Dk. 90+3 Dirar (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 87 Okan Buruk (Teknik direktör) (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

52. dakikada sol taraftan gelişen Medipol Başakşehir atağında Azubuike, ceza sahası içine hareketlenen Visca'ya pasını attı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği şutta, yere de çarpan meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gol şansını değerlendiremedi. Mossoro'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Altay ile ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Visca, müsait pozisyonda şutunu attı. Kaleci Altay, ayaklarıyla gole izin vermedi, seken topu da kontrol etmeyi başardı.

64. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı kornerde Ozan Tufan penaltı noktası üzerinde topa kafayı vurdu, kaleci Mert üzerine gelen meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

77. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Tolga Ciğerci'nin yaptığı ortaya, altıpas önünde Vedat Muric kayarak vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-1.

82. dakikada Edin Visca sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi, yerden içeriye çevirdiği topa Furkan Soyalp gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

83. dakikada Kruse'nin sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken topu, kaleci Mert yumruklamak istedi. Ceza sahası içine kısa düşen topa Zajc gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içinde topla buluştu. Ferdi'nin arka direğe yaptığı ortada Dirar, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamladı.




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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:47
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