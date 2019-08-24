Futbol: Süper Lig Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Cisse Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic, Aytaç Kara, Thiam, Khalili, Yusuf Erdoğan, Koita

Goller: Dk. 29 Bakasetas (Alanyaspor), Dk. 33 Thiam (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 19 Welinton (Alanyaspor), Dk. 30 Thiam, Dk. 45+5 Khalili (Kasımpaşa)



ANTALYA (AA) - Süper Lig'deki Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 11. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ortasında Cisse topu kontrol etti. Cisse'nin sırtı dönük olarak kaleye göndermek istediği top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

21. dakikada Efecan Karaca orta sahada kazandığı topla Bakasetas'ı buluşturdu. Bu futbolcunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda, kaleci Fatih Öztürk ayaklarıyla golü önledi. 29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza alanına yaptığı ortada arka direkte Efecan Karaca kafayla Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahasına kadar getirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, kale önünde boş pozisyondaki Thiam'ı gördü. Senegalli golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.



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