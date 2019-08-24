Futbol: Süper Lig - Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Aziz Eraltay, Azubuike, Visca, Arda Turan, Mossoro, Elia (Dk. 23 Kerim Frei), Crivelli Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Vedat Muric Gol: Dk. 32 Crivelli (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 3. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Edin Visca, Fenerbahçe ceza sahası dışından sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Altay son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Deniz Türüç'ün sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Vedat Muric topa ayak koydu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 31. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın yerden pasında ceza yayı önündeki Deniz Türüç topa gelişine vurdu, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti. 32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Crivelli, Jailson'u geçip ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Crivelli, sağ çaprazda dar açısına rağmen şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 43. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Emre Belözoğlu'nun derin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Deniz, ceza sahasına girmeden pasını boş pozisyondaki Vedat'a attı. Kaleci Mert'i de geçen meşin yuvarlağı, Vedat düzgün bir vuruşla boş kaleye gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından gol kararını iptal etti, oyun ofsayt atışıyla başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.



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