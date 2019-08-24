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Futbol: Süper Lig

- MKE Ankaragücü: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:15
Futbol: Süper Lig


Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak, Moke, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Canteros, İlhan Parlak, Orgill

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan, Ziya Alkurt, Djedje, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut Bulut

Sarı kartlar: Dk. 38 Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)


ANKARA (AA) - Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı.

2. dakikada gelişen konuk ekip atağında Lopes'in ceza alanının sağ tarafından uzak direğe gönderdiği topa Umut Bulut iyi vuramadı ve önemli pozisyondan yararlanamadı.

4. dakikada gelişen başkent ekibinin atağında Aydın Karabulut ile Canteros'un paslaşmasında top son olarak Aydın Karabulut'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mensah'a topu aktardı. Mensah bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada Lopes'in ceza alanına yaptığı ortada kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:15
  1. Futbol
  2. istikbal mobilyo kayserispor
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPER LİG

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