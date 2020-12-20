Futbol: Süper Lig
Yukatel Denizlispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Tiago Lopes, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 88 Özer Özdemir), Aissati (Dk. 90+3 Varela), Mesanovic (Dk. 79 Sacko), Sagal, Rodallega (Dk. 79 Muhammet Özkal)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 81 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu (Dk. 46 Efecan Karaca), Bakasetas, Davidson, Bareiro
Gol: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Murawski (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Leismann, Dk. 24 Recep Niyaz, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal, Dk. 89 Sacko, Dk. 90+4 Cenk Gönen (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Bareiro, Dk. 51 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor, konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.
47. dakikada sağ kanattan Mesanovic'in pasında topla buluşan Recep Niyaz, kaleye şutunu çekti. Kaleci Marafona, topu kontrol etti.
59. dakikada kontratak geliştiren Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın pasında orta sahada topla buluşan ve ceza sahası ön çizgisine kadar meşin yuvarlağı süren Sagal, şutunu çekti. Yan direğe çarpan top, taca çıktı.
60. dakikada Salih Uçan'ın serbest vuruştan çektiği şutta kaleci Cenk Gönen, topu kontrol etti.
71. dakikada Yukatel Denizlispor sahada 10 kişi kaldı. Murawski, Salih Uçan'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
74. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda, top auta çıktı.
90+1. dakikada Davidson'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90+3. dakikada Caulker'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.