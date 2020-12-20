  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Gençlerbirliği: 1 - MKE Ankaragücü: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:43:58 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 Furman), Sefa Yılmaz (Dk. 70 Ayite), Stancu (Dk. 83 Sio)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 66 Lukasik), Lobjanidze (Dk. 90+4 Orkan Çınar), Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Endri Çekici (Dk. 66 Borven), Ender Aygören (Dk. 46 Paintsil), Emre Güral (Dk. 85 Adzic)

Goller: Dk. 58 Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 74 Lobjanidze (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Yıldırım, Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 49 Motta (Gençlerbirliği), Dk. 41 Sarlija (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ankara derbisi, 1-1 sona erdi.

56. dakikada Candeias'ın rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest atışta, ceza sahasının içinde iyi yükselen Motta'nın yaptığı kafa vuruşunda, top sol direğin yanından auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Murat Yıldırım'ın soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Berat Özdemir, kale sahasının içinde dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

74. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Emre Güral'ın ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 1-1.

90+6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sami Gökhan Altıparmak'a VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gösterdi. Sami Gökhan'ın Orkan Çınar'a yaptığı hareket sonrası oyuncuya önce sarı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi. Sami Gökhan Altıparmak, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle..
Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var
Gündem

Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça..
Çin ordusu tehlikeyi duyurdu! ‘Boğazdan geçtiler takip ettik’
Dünya

Çin ordusu tehlikeyi duyurdu! ‘Boğazdan geçtiler takip ettik’

Çin Silahlı Kuvvetleri, Tayvan Boğazı'ndan geçen bir ABD’ye ait savaş gemisini takip ettiklerini duyurdu.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay