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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Gençlerbirliği: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:28:09 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Stancu

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Endri Çekici, Ender Aygören, Emre Güral

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Yıldırım, Dk. 41 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Sarlija (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ankara derbisinin ilk yarısı 0-0 bitti.

21 . dakikada Polomat'ın kaleye 30 metre mesafeden sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Fredrich topu üstten kornere tokatladı.

25. dakikada Ender Aygören'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Güral'ın şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahasında son çizgiye inerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Emre Güral'ın çektiği şutta, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı sağına uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında ceza sahasının solundan Atila Turan'ın şutunda, savunmada seken top direğin dibinden kornere çıktı.

36. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Friedrich topu sağına uzanarak kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.



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