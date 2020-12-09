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Spor

Futbol: Süper Lig

Atakaş Hatayspor: 3 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:37:38 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abidoğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Akintola (Dk. 71 Barbosa), Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 62 Boupendza), Traore (Dk. 71 Ribeiro), Diouf (Dk. 83 Mirkan Aydın)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan), Mina, Kaan Kanak (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Novikovas (Dk. 74 Sissoka), Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Obertan, Gomes (Dk. 76 Oltan Karakullukçu), Muhammed (Dk. 66 Ömer Hasan Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 42 Diouf, Dk. 47 Osman Çelik (kendi kalesine), Dk. 57 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Traore, Dk. 43 Akintola, Dk. 76 Münir (Atakaş Hatayspor) Dk. 53 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 76 Ömer Hasan Şişmanoğlu, Dk. 80 Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


HATAY (AA) - Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen maçta Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yendi.

47. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Osman Çelik, meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

52. dakikada Aabid ceza sahasının sağından çektiği şutta, top kaleci Farnolle'de kaldı.

57. dakikada ev sahibi takım, farkı 3'e çıkardı. Diouf'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin bacaklarının arasından filelere gitti: 3-0.

67. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


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