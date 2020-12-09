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Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:37:50 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 89 Nwobodo), Kubilay Sönmez (Dk. 89 Burekovic), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 80 Napoleoni), Guilherme (Dk. 59 Mossoro), Cherif Ndiaye

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Siopis (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar (Dk. 79 Davidson)

Gol: Dk. 70 Tripic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Salih Uçan, Dk. 65 Siopis, Dk. 90+11 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Kubilay Sönmez, Dk. 72 Alpaslan Öztürk (Göztepe)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 7. hafta erteleme maçında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

48. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Marafona uzaklaştırdı.

50. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci İrfan Can'dan dönen topu kaleye göndermek isteyen Berkan İsmail'in vuruşunda, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere attı.

62. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

70. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Tripic'in sol çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 1-0.

Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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