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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:29:42 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Tripic, Guilherme, Cherif Ndiaye

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay, Siopis, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Sarı kart: Dk. 45 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 7. haftadan ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

29. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu, Ahmet Gülay son anda uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

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