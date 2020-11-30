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Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 0 - Göztepe: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:40:09 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye

Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)



SİVAS (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

80. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde tamamladı.

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