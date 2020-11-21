Futbol: Süper Lig
Beşiktaş: 3 - Medipol Başakşehir: 2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Erdoğan Kaya), De Souza, Ghezzal (Dk. 71 Gökhan Töre), Mensah (Dk. 71 Ljajic), Atiba, Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 79 Ponck), Skrtel, Epureanu (Dk. 46 Chadli), Bolingoli (Dk. 46 Giuliano), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Mahmut Tekdemir), Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 75 Gulbrandsen)
Goller: Dk. 44 Atiba, Dk. 45+1 Larin, Dk. 72 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 81 ve 90+3 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: DK. 70 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bolingoli, Dk. 77 Rafael, Dk. 90+5 Chadli, Dk. 90+5 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Sergen Yalçın (Kulübede), Dk. 45 Larin, Dk. 58 Mensah, Dk. 67 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
53. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu Skrtel arka direkte kafayla içeri çevirdi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Utku Yuvakuran çizgi üzerinde kurtardı.
61. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada Deniz Türüç soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. N'Koudou ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Aboubakar tamamlarken meşin yuvarlağın Mehmet Topal'ın eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet Topal ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 72. dakikada topun başına geçen Aboubakar topu filelere gönderdi: 3-0
81. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Turuncu-lacivertli takımın yarı sahasından gönderilen uzun topu Necip Uysal uzaklaştırmadı, meşin yuvarlağı önünde bulan Gulbrandsen sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-1
86. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ kanattan Visca'nın içeri çevirdiği topa Gulbrandsen vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.