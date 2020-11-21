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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 5

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:57:51 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 55 Murat Yıldırım), Toure, Diego, Polomat (Dk. 82 Arda Kızıldağ), Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman (Dk. 46 Soner Dikmen), Ayite (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Sio (Dk. 72 Gökhan Altıparmak)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo (Dk. 83 Ömer Faruk Beyaz), Sosa, Pelkas (Dk. 64 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Caner Erkin), Perotti (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Cisse (Dk. 72 Samatta)

Goller: Dk. 14 Mert Hakan Yandaş, Dk. 38 (Penaltıdan) ve 69 Perotti, Dk. 47 Sosa, Dk. 73 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 31 Diego (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 53 Polomat, Dk. 54 Sio, Dk. 79 Piris da Motta (Gençlerbirliği), Dk. 57 Pelkas (Fenerbahçe)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

47. dakikada Fenerbahçe, başkent deplasmanında farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-3.

63. dakikada Soner Dikmen'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

69. dakikada Ozan Tufan'ın ortasında ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti, açısını düzelttikten sonra uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-4.

73. dakikada sarı-lacivertli ekip 5. golü buldu. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafayla içeriye çevirdiği topa kale önünde dokunan Ozan Tufan, takımının 5. golünü attı: 1-5.

76. dakikada savunma arkasına sarkan Samatta'nın aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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