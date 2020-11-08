  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:06:46 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Babel

Gol: Dk. 19 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare, Dk. 33 Goiano, Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Taylan Antalyalı (Galatasaray)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ceza sahasına ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

19. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile verkaç yaparak soldan ceza alanına giren Babel, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Aynı dakikada sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti. 45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu
Korona Virüs

Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu

Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’
Dünya

Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir depremi ve ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay