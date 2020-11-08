Futbol: Süper Lig
Hes Kablo Kayserispor: 0 - Atakaş Hatayspor: 1
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo (Dk. 81 Ackah), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Lennon), Kvrzic (Dk. 81 İlhan Parlak), Pedro Henrique, Fernandes (Dk. 60 Attamah), Alibec
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (Dk. 60 Boupendza), Selim Ilgaz (Dk. 66 Barbosa), Rayane, Akintole, Traore (Dk. 82 Abdurrahman Canlı), Diouf
Gol: Dk. 64 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Sackey, Dk. 79 Rayane (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Ackah (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.
46. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Alibec, topu uygun durumda bulunan Kvrzic'e çıkardı. Kvrzic'in vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Traore'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topla buluşan Sackey'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
64. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
84. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Diouf'un vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.