Futbol: Süper Lig
Medipol Başakşehir: 2 - Gençlerbirliği: 1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk. 79 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 79 Chadli), Aleksic (Dk. 46 Giuliano), Demba Ba
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 60 Soner Dikmen), Mendoza (Dk. 90 Abdullah Şahindere), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 60 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 75 Arda Kızıldağ)
Goller: Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 80 Gulbrandsen, Dk. 90+4 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 72 Johansson (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 54 Mendoza, Dk. 87 Nordfeldt, Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
51. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.
59. dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
77. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.
80. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
90+4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.
Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.