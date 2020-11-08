Futbol: Süper Lig
Yeni Malatyaspor: 2 - Yukatel Denizlispor: 0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım
Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk. 37 Ndayishimiye), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Ahmet Ildız), Adem Büyük (Dk. 65 Olcay Şahan), Lukoki (Dk. 65 Topalli), Tetteh
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Oğuz Yılmaz (Dk. 58 Murawski), Subotic, Leismann, Lopes, Recep Niyaz (Dk. 65 Özer Özdemir), Bakalorz, Aissati (Dk. 75 Varela), Sagal, Mesanovic (Dk.74 Dossevi), Rodallega
Goller: Dk. 8 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 17 Acquah (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Leismann, Dk. 74 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Lukoki (Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
52. dakikada Aissati'nin ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Abdulsamed Damlu çeldi. Korner çizgisine yakın yerde topla buluşan Rodallega'nın şutu auta çıktı.
60. dakikada topla ceza alanına giren Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin yanından kornere çıktı.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.