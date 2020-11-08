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Spor

Futbol: Süper Lig

MKE Ankaragücü: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:41:25 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 89 Mücahit Can Akçay), Lobjanidze, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 72 Lukasik), Diousse (Dk. 63 Emre Güral), Adzic (Dk. 89 Orkan Çınar), Borven (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Bolingi

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Dk. 77 Jimmy Durmaz), Biglia (Dk. 77 Koray Altınay), Ndiaye (Dk. 90+1 Zeki Yıldırım), Chahechouhe (Dk. 88 Ramazan Civelek), Sabo, Sobiech (90+1 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 15 Sobiech, Dk. 35 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 27 Borven (Penaltıdan), Dk. 90 Emre Güral (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Zukanovic, Dk. 27 Ndao, Dk. 54 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Bolingi, Dk. 47 Sarlija, Dk. 52 Adzic, Dk. 59 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 80 Pazdan (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti.

74. dakikada Emre Güral'ın yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta kaleci Viviano topu, sol direk dibine uzanarak kornere çeldi.

75. dakikada Atila Turan'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Viviano boşa çıktı. Kale sahasının solunda Erdi Dikmen'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

78. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambolde penaltı noktasının sağında Emre Güral'ın plase şutunda kaleci Viviano, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

81. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Zukanovic'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

90. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topla buluşan Emre Güral, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda direkten dönen top kaleci Viviano'ya çarptı. Emre, savunmadan önce araya girerek meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-2.

Kaşılaşma 2-2 bitti ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

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