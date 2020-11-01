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Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:11:41 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Hurtado), Jevtovic, Shengelia (Dk. 46 Cikalleshi), Miya, Alper Uludağ (Dk. 46 Eduok), Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 84 Uğur Uçar), Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Mehmet Topal), Berkay Özcan, Visca (Dk. 84 Mete Kaan Demir), Aleksic, Deniz Türüç (Dk. 84 Cemali Sertel), Crivelli (Dk. 13 Giuliano)

Goller: Dk. 45 Jevtovic (Kendi kalesine), Dk. 58 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 69 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Guilherme, Dk. 21 Alper Uludağ, Dk. 79 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)


KONYA (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

55. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Sehic'ten dönen topu Skrtel ceza sahası içindeki Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

69. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Skubic'in sağ kanattan pasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'tan döndü. Topu önünde bulan Kravets'in dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

83. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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