Futbol: Süper Lig
İttifak Holding Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Shengelia, Miya, Alper Uludağ, Kravets
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 13 Giuliano)
Gol: Dk. 45 Jevtovic (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 7 Guilherme, Dk. 21 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor)
KONYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Miya'ya Aleksic'in müdahalesi sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Skubic'in şutunda, kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.
26. dakikada Skrtel'in ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası sol iç çaprazından sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.
44. dakikada Aleksic'in ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.
45. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında, topa müdahale eden Jevtovic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.