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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Galatasaray: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:55:45 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Etebo, Babel, Diagne

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Çankaya, Diousse, Lobjanidze, Emre Güral, Bolingi, Borven

Gol: Dk. 45+2 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Emre Güral, Dk. 45 Diousse (MKE Ankaragücü)


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, pasını tersten bindiren Diousse'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan topu taşıyan ve Sarlija'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek son çizgiye inen Saracchi'nin çevirdiği topa Babel altıpas önünde bekletmeden vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

Müsabakanın devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

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