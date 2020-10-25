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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:52:19 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Gol: Dk. 23 Afobe (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 44 Gustavo (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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