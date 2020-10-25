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Spor

Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:59:42 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Bareiro

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia, Ndiaye, Darri, Salibur, Sobiech

Gol: Dk. 8 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 23 Balkovec (Fatih Karagümrük)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde bitirdi.

5. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Juanfran'ın ortaladığı topu Bareiro arka direğe indirdi. Bomboş durumdaki Davidson'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Viviano topu ayağıyla kornere gönderdi.

8. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih Uçan'ın şutunu Fatih Karagümrük defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Davidson önüne düşen topu kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

18. dakikada sol kanttan gelişen atakta Darri'nin çıkardığı pasla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunu Marafona çıkardı.

19. dakikada sol kanattan Darri'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun şutunu Marafona çıkardı. Pozisyonun devamında Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak gol, VAR kontrolü sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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