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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Ligin 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı - Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:47:00 -
Futbol: Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı belirtildi.

Ligde 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge



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