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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Ligde 5, 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:32:17 -
Futbol: Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5, 6, 7 ve 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:


- 5. Hafta

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

18 Ekim Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)


- 6. Hafta

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)


- 7. Hafta

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)


- 8. Hafta

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

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