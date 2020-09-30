Futbol: Süper Lig
- Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır