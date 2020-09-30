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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

- Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:01:50 -
Futbol: Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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