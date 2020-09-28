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Spor

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:06:52 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Hakan Özmert (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Amilton (Dk. 90+1 Sidney Sam), Nuri Şahin (Dk. 77 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 46 Podolski), Jahovic (Dk. 67 Orgill)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Fabiano (Dk. 69 Bakalorz), Murawski (Dk. 78 Mesanovic), Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 58 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Mustafa Yumlu, Dk. 90+1 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'de 3. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kazanılan korneri kullanan Nuri Şahin'in ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Veysel Sarı'nın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

82. dakikada Podolski'nin ara pasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda, Pantilimon güçlükle topu çeldi.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, kaleci Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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