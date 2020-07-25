Futbol: Süper Lig
Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan
Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 87 Emir Miray Köksal), Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Emre Nasuh), Rodrigues (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Allahyar Sayyadmanesh
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziok, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Tunay Torun (Dk. 76 Alberk Koç), Boldrin, Garmash (Dk. 76 Sasse), Skoda
Goller: Dk. 39 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 60 Rodrigues, 90+8 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 53 Skoda (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 17 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
53. dakikada Boldrin'in ara pasında savunma arkasına sarkan Skoda'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sol ayağıyla şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.
86. dakikada Zajc'ın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
90+8. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan, Gökhan Akkan'dan sıyrıldıktan sonra topu boş filelere gönderdi: 3-1.
Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.