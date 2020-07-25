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Spor

Futbol: Süper Lig

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor küme düştü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:17:17 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan Töre, Ndayishimiye (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Ahmed Ildiz (Dk. 68 Donald), Fofana (Dk. 60 Erkan Kaş), Kjartansson, Umut Bulut

Gaziantep FK: Haydar Yılmaz, Djilobodji (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Kana Bıyık, Tosca, Sousa, Jefferson (Dk. 46 Kenan Özer), Olkowski, Maxim (Dk. 90+2 Mehmet Erdem Uğurlu), Güray Vural (Dk. 46 Furkan Soyalp), Morais, Muhammet Demir (Dk. 70 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 63 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 49 Hafez (BtcTurk Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü.

48. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Umut Bulut'un vuruşunda top bu kez direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Furkan Soyalp'in sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Kenan Özer, Murat Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Djilobodji'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.

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