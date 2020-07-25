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Spor

Futbol: Süper Lig

- BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:05:19 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan Töre, Ndayishimiye, Ahmed Ildiz, Fofana, Kjartansson, Umut Bulut

Gaziantep FK: Haydar Yılmaz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Sousa, Jefferson, Olkowski, Maxim, Güray Vural, Morais, Muhammet Demir


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

17. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Farnolle'nin sağından dışarı çıktı.

29. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kjartansson'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza yayında topla buluşan Kjartansson'un yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada Djilobodji'ın verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Güray Vural'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.


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