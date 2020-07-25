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Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:04:29 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Borges, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Napoleoni

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Cofie, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Kone

Gol: Dk. 31 Napoleoni (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 30 Barış Yardımcı (Demir Grup Sivasspor)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in ortasında ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

27. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Tripic, ceza sahasına girdiğinde Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk önce pozisyonu devam ettiren hakem Ali Şansalan VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüyü tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 31. dakikada kullanan Napoleoni meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

42. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın attığı şutta savunma oyuncularından dönen topla ceza sahasına girerken buluşan Kone'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün bitirdi.

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