  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: Süper Lig

MKE Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:29:45 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Orgill

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Adem Büyük

Sarı kartlar: Dk. 17 Belhanda, Dk. 34 Marcao (Galatasaray), Dk. 32 Pazdan (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı